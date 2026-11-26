在乌克兰武装部队总司令的协助下，乌克兰安全局军事反间谍部门揭露了一起涉及挪用用于修复乌克兰军队作战机场的预算资金的腐败案。

在基辅，执法部门查获了乌克兰武装部队空军司令部后勤指挥部某部门负责人收受贿赂的案件。

据调查显示，该官员为获取金钱报酬，事先向供应商公司透露了关于计划采购的机密信息，协助其调整招标条件以适应这些信息， 并协助签订和履行机场维护零部件供应合同。

该涉案人员从基辅州某公司负责人处获得了非法利益。在该官员的协助下，该公司在总金额近550万格里夫纳的采购中中标。

根据与该企业家的约定，该官员希望获得上述总金额7.5%的“回扣”。

乌克兰安全局（SBU）工作人员提前揭露了这一犯罪机制，并在部分贿赂款交接过程中当场抓获了两名涉案人员。

在对该官员的住所、工作单位及其公务车进行搜查时，查获了手机、现金以及载有非法活动证据的草稿文件。

安全局调查人员根据所犯罪行，依据《乌克兰刑法典》的两项条款向两名被拘留者提出了指控：

第368条第3款（公职人员接受提议、承诺或收取不正当利益）；

第369条第1款（向公职人员提出、承诺或提供不正当利益）。

目前调查仍在进行中，旨在追究所有涉案人员的法律责任。涉案公职人员可能面临最高10年有期徒刑并没收财产的处罚。

此次综合行动由乌克兰安全局（SBU）军事反情报部门人员与维涅茨基州安全局调查人员共同开展，并在南区国防领域维涅茨基专门检察院的程序指导下进行。 乌克兰安全局通报了这一消息。 专门反腐败检察院和国家反腐败局（NABU）在一名SBU波尔塔瓦州分局调查部主任、其下属及一名律师收受非法利益时将其拘留。 在SBU各分局行贿案中的一名嫌疑人，在缴纳保释金后已从看守所获释。

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