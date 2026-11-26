Военная контрразведка Службы безопасности Украины при содействии Главнокомандующего ВСУ раскрыла коррупционную схему, связанную с использованием бюджетных средств, выделенных на восстановление оперативных аэродромов украинской армии.

В Киеве правоохранители разоблачили в взяточничестве руководителя одного из управлений Командования логистики Командования Воздушных сил ВСУ.

По данным следствия, за денежное вознаграждение чиновник заранее передавал компании-поставщику конфиденциальную информацию о запланированных закупках, помогал подстраивать тендерные условия под неё, а также способствовал заключению и исполнению договоров на поставку комплектующих для обслуживания аэродромов.

Неправомерную выгоду фигурант получал от руководителя компании из Киевской области. При содействии должностного лица она победила в закупках на общую сумму почти 5,5 млн гривен.

По договоренности с предпринимателем чиновник рассчитывал получить «откат» в размере 7,5% от вышеуказанной общей суммы.

Сотрудники СБУ своевременно раскрыли преступный механизм и задержали обоих фигурантов «на горячем» во время передачи части взятки.

В ходе обысков по месту жительства и службы должностного лица, а также в его служебном автомобиле были обнаружены мобильные телефоны, наличные деньги и черновые документы с доказательствами незаконной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили о подозрении обоим задержанным в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Продолжается расследование с целью привлечения всех виновных к ответственности. Должностному лицу грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники военной контрразведки СБУ совместно со следователями Службы безопасности в Винницкой области под процессуальным руководством Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ задержали начальника следственного отдела управления СБУ в Полтавской области, его подчиненного и адвоката во время получения неправомерной выгоды. Один из подозреваемых по делу о взяточничестве в управлениях СБУ вышел из СИЗО после внесения залога.

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