Чиновник Военно-воздушных сил передавал данные о тендерах в обмен на взятки — СБУ
Военная контрразведка Службы безопасности Украины при содействии Главнокомандующего ВСУ раскрыла коррупционную схему, связанную с использованием бюджетных средств, выделенных на восстановление оперативных аэродромов украинской армии.
В Киеве правоохранители разоблачили в взяточничестве руководителя одного из управлений Командования логистики Командования Воздушных сил ВСУ.
По данным следствия, за денежное вознаграждение чиновник заранее передавал компании-поставщику конфиденциальную информацию о запланированных закупках, помогал подстраивать тендерные условия под неё, а также способствовал заключению и исполнению договоров на поставку комплектующих для обслуживания аэродромов.
Неправомерную выгоду фигурант получал от руководителя компании из Киевской области. При содействии должностного лица она победила в закупках на общую сумму почти 5,5 млн гривен.
По договоренности с предпринимателем чиновник рассчитывал получить «откат» в размере 7,5% от вышеуказанной общей суммы.
Сотрудники СБУ своевременно раскрыли преступный механизм и задержали обоих фигурантов «на горячем» во время передачи части взятки.
В ходе обысков по месту жительства и службы должностного лица, а также в его служебном автомобиле были обнаружены мобильные телефоны, наличные деньги и черновые документы с доказательствами незаконной деятельности.
Следователи Службы безопасности сообщили о подозрении обоим задержанным в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);
- ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Продолжается расследование с целью привлечения всех виновных к ответственности. Должностному лицу грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники военной контрразведки СБУ совместно со следователями Службы безопасности в Винницкой области под процессуальным руководством Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ задержали начальника следственного отдела управления СБУ в Полтавской области, его подчиненного и адвоката во время получения неправомерной выгоды.
Один из подозреваемых по делу о взяточничестве в управлениях СБУ вышел из СИЗО после внесения залога.