Адвокат Сергея Дуки заявил на заседании 26 ноября, что электронный браслет может помочь российским спецслужбам установить местонахождение генерала, поскольку враг якобы охотится на кадровых офицеров СБУ. Защита просит суд отменить это ограничение и разрешить Дуке свободно передвигаться по территории Украины.

Защита генерал-майора СБУ Сергея Дуки просит Апелляционную палату ВАКС снять с подзащитного электронный браслет из-за угрозы его жизни со стороны врага. По словам адвоката, устройство может позволить врагу установить местонахождение Дуки и использовать эту информацию для покушения на него. Об этом заявил адвокат генерала.

В ходе судебного заседания адвокат отметил, что защита получила ответ от Департамента аналитической правовой оценки Национальной полиции, в котором не исключается возможность определения местонахождения человека с помощью электронного средства контроля.

«Полностью исключить это невозможно — определить местонахождение человека. Это же не просто очередной обвиняемый, это кадровый офицер СБУ. Враг заинтересован в том, чтобы нанести ущерб нашему государству, в том числе они охотятся на наших кадровых офицеров СБУ. Офицеров, которые дали нам возможность сейчас находиться здесь, в зале этого судебного заседания, и высказывать свое мнение о судебных процессах. Эти люди многое сделали для страны, и что дает применение такого средства контроля?» — заявил Мироненко в суде.

По его словам, с точки зрения досудебного расследования он понимает желание прокурора отслеживать передвижения Дуки.

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«Но ситуация специфическая и представляет угрозу жизни и здоровью нашего клиента. Мой клиент в суде первой инстанции отмечал, что в РФ в отношении него вынесен приговор — пожизненное заключение. Вы понимаете, что если они не исполняют этот приговор, то они делают это другим способом. Это прямая угроза. А если есть прямая угроза, кодекс вообще запрещает применение средств контроля. В практике ВАКС есть случаи, когда по состоянию здоровья снимали электронный браслет. Не только в практике ВАКС, но и в нашей политической практике. А здесь речь идет об угрозе жизни и здоровью в связи с войной и исполнением служебных обязанностей. Почему один человек без браслета, а другой должен носить браслет? Чтобы через 2–3 месяца этот браслет сняли? За 2–3 месяца может случиться что угодно, ведь враг не ждет, он способен на то, о чем я даже говорить не хочу», — подчеркнул адвокат.

Также сторона защиты просит суд разрешить Дуке передвигаться по всей Украине, передает корреспондент УНН.

Напомним, генерал СБУ Дука обжалует меру пресечения в апелляции ВАКС.

Ранее генерал СБУ Дука заявил о шести нарушениях со стороны НАБУ во время обыска в его доме.

Напомним, что Дука заявил, что не получал приказа об увольнении с должности в СБУ.

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