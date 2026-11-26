谢尔盖·杜卡的律师在11月26日的庭审中表示，电子脚镣可能会帮助俄罗斯特工机构确定这位将军的行踪，因为据称敌方正在追捕乌克兰安全局（SBU）的现役军官。 辩护方请求法院撤销这一限制，允许杜卡在乌克兰境内自由行动。

乌克兰安全局少将谢尔盖·杜卡的辩护律师请求最高反腐败法院上诉庭，鉴于敌人对其生命构成的威胁，撤销对被告的电子脚镣。 据律师称，该设备可能使敌人能够确定杜卡的行踪，并利用这一信息对他实施暗杀。这位将军的律师如是表示。

在庭审期间，辩护律师指出，辩护方已收到国家警察局法律分析评估部的回复，该回复并未排除通过电子监控手段确定当事人行踪的可能性。

“完全排除这种可能性是不可能的，即通过电子手段锁定某人的位置。这可不是普通的被告，而是安全局（SBU）的现役军官。 敌人意图损害我国利益，其中包括对我们的安全局现役军官的追捕。正是这些军官让我们得以此刻坐在这间法庭内，就审判过程发表意见。 这些人为国家做出了巨大贡献，而采取这种监控手段又能带来什么呢？”米罗年科在法庭上表示。

据他称，从庭前调查的角度来看，他理解检察官希望追踪杜卡行踪的意图。

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“但本案情况特殊，且会对我们委托人的生命和健康构成威胁。我的委托人在一审庭审中曾指出，他在俄罗斯已被判处终身监禁。 您应该明白，如果他们不执行这一判决，就会通过其他方式来实现。这是一种直接威胁。而一旦存在直接威胁，刑法典实际上就禁止采取任何监控措施。 在最高反腐败法院的实践中，曾有过因健康状况而摘除电子脚镣的案例。不仅在最高反腐败法院的实践中，在我们的政治实践中也是如此。 而在此情况下，由于战争及履行职责，生命和健康正面临威胁。为什么一个人可以不戴电子脚镣，而另一个人却必须佩戴？难道是为了在2-3个月后将这个电子脚镣取下吗？ 毕竟在2-3个月内可能发生任何事情，因为敌人不会坐以待毙，他可能做出连我都不愿提及的事情，”这位律师强调道。

此外，据UNN记者报道，辩护方还请求法院允许杜卡在乌克兰全境自由行动。

需要提醒的是，SBU将军杜卡正在向最高反腐败法院（VAKS）提起上诉，对该预防措施提出异议。

此前，SBU将军杜卡曾指称国家反腐败局（NABU）在其住所搜查期间存在六项违规行为。

需要指出的是，杜卡曾表示，他并未收到关于解除其在SBU职务的命令。

视频：SBU将军谢尔盖·杜卡在缴纳6500万格里夫纳保释金后走出看守所。

SBU将军谢尔盖·杜卡在搜查前用斧头砸毁电话，并抗拒侦探的搜查

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