位于沃利大道的门诊部计划将10间诊室移交给战斗人员康复中心。

当局提议让家庭医生两人一组，在同一诊室轮班工作。医护人员和患者均反对这一决定。

目前，六名全科医生每天接诊约120名患者。医务人员担心，新的排班安排将导致患者排队等候、接诊量减少，并使文书工作更加繁琐，特别是在停电和季节性发病率上升期间。

这些诊室被用于康复中心，该中心约有50名专业人员。该中心方面解释称，现有场地不足以容纳工作人员和行政人员，而该中心每天服务多达一千名患者。

市卫生局表示，这些诊室将以一年为期限出租，而家庭医生将被安置到其他场所。目前已有约500名患者联名签署了反对转让诊室的请愿书。

来源：">卢茨克公共电视台

在利沃夫州，一名患有心脏病的医生接受了一次独特的微创手术。

此前在利沃夫，医生们成功救治了一名43岁的基辅市民弗拉基米尔，他在俄军对敖德萨州一处储油罐的袭击中，身体约50%的面积遭受烧伤。

在以M. I. 皮罗戈夫命名的文尼察州立临床医院，医务人员为一名军人实施了复杂的重建手术，该军人因俄罗斯无人机袭击而遭受了严重的开放性碎裂性骨折。 医生们竭尽全力为这位捍卫者保住了肢体。

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