В амбулатории на проспекте Воли планируется передать 10 кабинетов Центру реабилитации участников боевых действий.

Семейным врачам предлагают работать по двое в одном кабинете в разные смены. Медики и пациенты выступают против такого решения.

Сейчас шесть семейных врачей принимают около 120 пациентов ежедневно. Медики опасаются, что новый график приведет к очередям, сокращению количества приемов и затруднит работу с документацией, особенно во время отключений света и сезонного роста заболеваемости.

Кабинеты нужны реабилитационному центру, где работают около 50 специалистов. Там объясняют, что нынешних помещений не хватает для работы персонала и администрации, а центр обслуживает до тысячи пациентов в сутки.

Городское управление здравоохранения заявляет, что кабинеты сдадут в аренду на год, а семейных врачей переселят в другие помещения. Против передачи кабинетов уже подписали коллективное обращение около 500 пациентов.

Источник: ">Суспільне Луцк

Во Львовской области врачу с пороком сердца провели уникальную малоинвазивную операцию.

Ранее во Львове врачам удалось спасти 43-летнего киевлянина Владимира, получившего ожоги примерно 50% поверхности тела в результате российского удара по цистерне в Одесской области.

В Винницкой областной клинической больнице имени М. И. Пирогова медики провели сложную реконструктивную операцию военнослужащему, получившему тяжелый открытый осколочный перелом в результате атаки российского беспилотника. Врачи приложили все усилия, чтобы сохранить защитнику конечность.

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