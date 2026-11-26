W przychodni przy alei Wolności planuje się przekazanie 10 gabinetów Centrum Rehabilitacji Uczestników Działań Bojowych.

Lekarzom rodzinnym proponuje się pracę w parach w jednym gabinecie na różne zmiany. Lekarze i pacjenci sprzeciwiają się tej decyzji.

Obecnie sześciu lekarzy rodzinnych przyjmuje codziennie około 120 pacjentów. Lekarze obawiają się, że nowy harmonogram doprowadzi do kolejek, zmniejszy liczbę wizyt i utrudni pracę z dokumentacją, zwłaszcza podczas przerw w dostawie prądu oraz sezonowego wzrostu zachorowalności.

Gabinetów potrzebuje centrum rehabilitacyjne, w którym pracuje około 50 specjalistów. Wyjaśniają tam, że obecne pomieszczenia są niewystarczające dla personelu i administracji, a centrum obsługuje nawet tysiąc pacjentów dziennie.

Miejski Urząd Zdrowia oświadcza, że gabinety zostaną wynajęte na rok, a lekarzy rodzinnych przeniesie się do innych pomieszczeń. Przeciwko przekazaniu gabinetów podpisało już zbiorowe pismo około 500 pacjentów.

Źródło: „>Suspilne Łuck

W obwodzie lwowskim przeprowadzono unikalną, małoinwazyjną operację u lekarza z wadą serca.

Wcześniej we Lwowie lekarzom udało się uratować 43-letniego mieszkańca Kijowa, Włodzimierza, który doznał oparzeń obejmujących około 50% powierzchni ciała w wyniku rosyjskiego ataku na cysternę w obwodzie odeskim.

W Obwodowym Szpitalu Klinicznym im. M. I. Pirogowa w Winnicy lekarze przeprowadzili skomplikowaną operację rekonstrukcyjną u żołnierza, który doznał ciężkiego otwartego złamania z odłamkami w wyniku ataku rosyjskiego drona. Lekarze dołożyli wszelkich starań, aby uratować kończynę obrońcy.

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