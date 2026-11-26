该市墓地的空余地块正在急剧减少，因此近期可能将无处安葬逝者。计划在距离乌日戈罗德约15公里处修建一座新墓地。

乌日戈罗德的安葬情况已陷入危机，墓地资源最多只能维持十天。乌日戈罗德公用事业联合企业总经理阿纳托利·苏霍洛夫在11月26日（星期四）的市议会会议上通报了这一情况。

据该官员称，在俄罗斯全面入侵期间，该市人口增加，葬礼数量也随之上升。

“我们根本没有地方安葬医院的医疗废物，以及孤身一人和身份不明者的遗体（此类情况每年约有50起）。如果再撑10天——那就真的撑不住了。 多马尼尼茨还剩30至40个墓位，巴尔维诺克公墓即将关闭。那里能安葬的都已经安葬了，”阿纳托利·苏霍洛夫表示。

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乌日戈罗德市长博格丹·安德烈耶夫回应称，正在考虑在苏尔蒂夫社区境内的一块地块用于安葬乌日戈罗德市民。

“那里有约30公顷的土地，距离市区15公里。我们已与该联合社区的负责人达成共识。我认为，我们能解决这个问题，”博格丹·安德烈耶夫指出。

来源：乌日戈罗德市议会

在乌日戈罗德地区，因未支付租金，当局要求将近70公顷土地归还社区。

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乌日戈罗德附近，扎卡尔帕蒂亚地区最大的垃圾填埋场再次起火。

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