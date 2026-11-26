В городе стремительно сокращаются свободные участки на кладбищах, поэтому уже в ближайшее время может не остаться места для захоронения умерших. Новое кладбище планируется обустроить примерно в 15 км от Ужгорода.

В Ужгороде сложилась критическая ситуация с захоронением, ресурсов кладбища хватит максимум на десять дней. Об этом во время сессии городского совета в четверг, 26 ноября, сообщил директор Ужгородского комбината коммунальных предприятий Анатолий Сухолов.

По словам чиновника, во время полномасштабного вторжения РФ население города увеличилось, а количество захоронений возросло.

«У нас вообще нет места, где хоронить медицинские отходы из больниц, одиноких и неизвестных людей (таких случаев около 50 в год). Если продержимся 10 дней — это будет конец. В Доманинцах осталось 30–40 мест, Барвинок закрываем. Все, что можно там, уже похоронили», — заявил Анатолий Сухолов.

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Мэр Ужгорода Богдан Андриив ответил, что для захоронения жителей Ужгорода рассматривается участок на территории Сюртивской общины.

«У них есть около 30 га территории — в 15 км от города. Есть взаимопонимание с главой ОТГ. Думаю, мы этот вопрос решим», — отметил Богдан Андриив.

Источник: Ужгородский городской совет

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