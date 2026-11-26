Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора в государственный бюджет поступило более 78 млн грн неуплаченного налога на прибыль.

По данным следствия, в течение 2023–2025 годов директор предприятия закупал комплектующие для производства технической продукции у связанной иностранной компании по ценам, превышающим рыночные. Таким образом он увеличивал расходы предприятия и уменьшал прибыль, с которой должен был уплачивать налог.

Директор умышленно не учитывал разницу между договорной и рыночной стоимостью комплектующих при определении налогооблагаемой прибыли, нарушая принцип «вытянутой руки».

За три года он занизил объект налогообложения почти на 435 млн грн, из-за чего государство недополучило 78,28 млн грн налога на прибыль.

В ходе досудебного расследования директор полностью возместил убытки государству.

Прокуроры обратились в суд с ходатайством об освобождении его от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.

Источник: Офис Генерального прокурора

Бывшего должностного лица дорожного подрядчика Донецкой области подозревают в уклонении от уплаты 52,6 млн грн налогов.

В Италии задержали блогера Слобоженко, который является фигурантом расследования о неуплате налогов.

Винницкая компания возместила государству более 4,1 млн грн неуплаченных налогов.

Читай нас в