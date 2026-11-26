Pod kierownictwem procesowym prokuratorów Biura Prokuratora Generalnego do budżetu państwa wpłynęło ponad 78 mln hrywien niezapłaconego podatku dochodowego.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa w latach 2023–2025 dyrektor przedsiębiorstwa nabywał komponenty do produkcji wyrobów technicznych od powiązanej spółki zagranicznej po cenach wyższych od rynkowych. W ten sposób zwiększał koszty przedsiębiorstwa i zmniejszał zysk, od którego miał płacić podatek.

Dyrektor celowo nie uwzględniał różnicy między wartością umowną a rynkową komponentów przy ustalaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu, naruszając zasadę „wyciągniętej ręki”.

W ciągu trzech lat zaniżył podstawę opodatkowania o prawie 435 mln UAH, przez co państwo straciło 78,28 mln UAH podatku od zysków.

W trakcie postępowania przygotowawczego dyrektor w całości zrekompensował straty poniesione przez państwo.

Prokuratorzy zwrócili się do sądu z wnioskiem o zwolnienie go z odpowiedzialności karnej na podstawie art. 212 ust. 4 Kodeksu Karnego Ukrainy.

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego

Były urzędnik firmy drogowej z obwodu donieckiego jest podejrzany o uchylanie się od zapłaty 52,6 mln hrywien podatków.

We Włoszech zatrzymano blogera Slobozhenka, który jest jedną z osób objętych śledztwem w sprawie niepłacenia podatków.

Przedsiębiorstwo z Winnicy zwróciło państwu ponad 4,1 mln hrywien niezapłaconych podatków.

Czytaj nas na