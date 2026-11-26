Do budżetu państwa zwrócono ponad 78 mln hrywien niezapłaconych podatków
Pod kierownictwem procesowym prokuratorów Biura Prokuratora Generalnego do budżetu państwa wpłynęło ponad 78 mln hrywien niezapłaconego podatku dochodowego.
Zgodnie z ustaleniami śledztwa w latach 2023–2025 dyrektor przedsiębiorstwa nabywał komponenty do produkcji wyrobów technicznych od powiązanej spółki zagranicznej po cenach wyższych od rynkowych. W ten sposób zwiększał koszty przedsiębiorstwa i zmniejszał zysk, od którego miał płacić podatek.
Dyrektor celowo nie uwzględniał różnicy między wartością umowną a rynkową komponentów przy ustalaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu, naruszając zasadę „wyciągniętej ręki”.
W ciągu trzech lat zaniżył podstawę opodatkowania o prawie 435 mln UAH, przez co państwo straciło 78,28 mln UAH podatku od zysków.
W trakcie postępowania przygotowawczego dyrektor w całości zrekompensował straty poniesione przez państwo.
Prokuratorzy zwrócili się do sądu z wnioskiem o zwolnienie go z odpowiedzialności karnej na podstawie art. 212 ust. 4 Kodeksu Karnego Ukrainy.
Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego
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