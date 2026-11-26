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За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора до державного бюджету надійшло понад 78 млн грн несплаченого податку на прибуток.

За даними слідства, упродовж 2023–2025 років директор підприємства закуповував комплектуючі для виробництва технічних виробів у пов’язаної іноземної компанії за цінами, вищими за ринкові. Так він збільшував витрати підприємства та зменшував прибуток, з якого мав сплачувати податок.

Директор умисно не враховував різницю між договірною та ринковою вартістю комплектуючих при визначенні оподатковуваного прибутку, порушуючи принцип «витягнутої руки».

За три роки він занизив об’єкт оподаткування майже на 435 млн грн, через що держава недоотримала 78,28 млн грн податку на прибуток.

Під час досудового розслідування директор повністю відшкодував збитки державі.

Прокурори звернулися до суду з клопотанням про його звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

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