Вінницька компанія відшкодувала державі понад 4,1 млн грн несплачених податків

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Підприємство, що працює у сфері торгівлі пальним і перевезень, компенсувало понад 4,1 млн грн збитків, завданих державному бюджету.

Про це у Телеграмі повідомило Бюро економічної безпеки України.

«Протягом 2023 року службові особи товариства не відображали у фінансовій документації безповоротну фінансову допомогу, не оприбуткували залишки пального, виявлені під час інвентаризації», — йдеться у публікації.

Крім того, на підприємстві штучно завищували собівартість реалізованої продукції та списували кошти на консультаційні послуги, не підтверджені жодними документами.

Унаслідок таких дій товариство не доплатило до бюджету понад 4,1 млн грн податку на прибуток.

До завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків у значних розмірах), керівник ТОВ повністю відшкодував завдані збитки.

Провадження скерували до суду з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності.

Процесуальне керівництво здійснювала Вінницька обласна прокуратура.

Джерело: БЕБ

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