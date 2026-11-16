Винницкая компания возместила государству более 4,1 млн грн неуплаченных налогов

Предприятие, работающее в сфере торговли топливом и перевозок, компенсировало более 4,1 млн грн убытков, нанесенных государственному бюджету.

Об этом в Telegram сообщило Бюро экономической безопасности Украины.

«В течение 2023 года должностные лица общества не отражали в финансовой документации безвозвратную финансовую помощь, не оприходовали остатки топлива, выявленные в ходе инвентаризации», — говорится в публикации.

Кроме того, на предприятии искусственно завышали себестоимость реализованной продукции и списывали средства на консультационные услуги, не подтвержденные никакими документами.

В результате таких действий общество недоплатило в бюджет более 4,1 млн грн налога на прибыль.

До завершения досудебного расследования в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в значительных размерах) руководитель ООО полностью возместил причиненный ущерб.

Дело было направлено в суд с ходатайством об освобождении его от уголовной ответственности.

Процессуальное руководство осуществляла Винницкая областная прокуратура.

Источник: БЭБ

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