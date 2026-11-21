Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди должен отреагировать на российские ракетные удары по металлургическому комбинату «АрселорМиттал Кривой Рог». В результате атак предприятие было вынуждено остановить работу.

«Это огромный завод — и они (россияне — ИФ-У) месяцами работали над тем, чтобы уничтожить его. Было бы уместно, если бы премьер-министр Моди отреагировал на это. Это индийский проект — хотя он и реализован в Украине, это крупный индийский проект», — сказал Зеленский.

По словам президента, в течение нескольких месяцев Россия массированно атаковала Кривой Рог, в частности применяя баллистические ракеты. В результате обстрелов работа металлургического предприятия была остановлена.

Зеленский также сообщил, что на комбинате работали более 20 тысяч человек. Он подчеркнул, что предприятие принадлежит индийским владельцам, которые владеют металлургическими активами в разных странах мира.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине. Предприятие специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Компания ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом «АрселорМиттал Кривой Рог», а также рядом более мелких предприятий, среди которых — ПАО «АрселорМиттал Берислав».

Об этом глава государства заявил во время встречи с государственным секретарем Великобритании по вопросам обороны Весом Стритингом.

Вечером 20 ноября российские войска нанесли удар двумя баллистическими ракетами по Кривому Рогу. Попадание пришлось на парковку возле популярного ресторана в центре города. Ранения получили 20 человек, в том числе трое детей, а во время спасательной операции россияне повторно атаковали город реактивными беспилотниками.

В ночь на 20 ноября российские войска массированно атаковали Кривой Рог реактивными беспилотниками. В результате ударов значительно повреждена инфраструктура, в частности автозаправочная станция, а часть города осталась без электроснабжения. Погибших и пострадавших нет.

Вечером 10 ноября российские войска массированно атаковали беспилотниками объекты критической инфраструктуры Кривого Рога. В результате ударов часть города осталась без электроснабжения, а больницы и насосные станции водоканала перевели на генераторы. Погибших и пострадавших нет.

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