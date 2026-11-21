乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，印度总理纳伦德拉·莫迪应就俄罗斯对“阿赛洛米塔尔克里维里格”钢铁联合企业的导弹袭击作出回应。 由于这些袭击，该企业被迫停产。

“这是一座巨大的工厂——而他们（俄罗斯人——IF-U）花了数月时间试图将其摧毁。 如果莫迪总理能对此作出回应，那将非常恰当。这是一个印度项目——尽管是在乌克兰实施的，但这确实是一个重大的印度项目，”泽连斯基表示。

据总统称，过去几个月里，俄罗斯对克里维里赫发动了大规模袭击，特别是使用了弹道导弹。由于炮击，该冶金企业的生产被迫停产。

泽连斯基还透露，该联合企业曾有超过2万名员工。他强调，该企业归印度所有者所有，这些所有者在世界各国拥有冶金资产。

“阿赛洛米塔尔克里维里赫”是乌克兰最大的钢材轧制产品生产商。该企业专门生产长材，特别是钢筋和线材。

安赛乐米塔尔公司在乌克兰拥有最大的矿业和冶金联合企业“安赛乐米塔尔克里维里赫”，以及多家规模较小的企业，其中包括“安赛乐米塔尔贝里斯拉夫”股份公司。

乌克兰总统在会见英国国防国务大臣韦斯·斯特里廷时谈及此事。

11月20日晚，俄军向克里维罗格发射了两枚弹道导弹。导弹击中了市中心一家热门餐厅附近的停车场。 共有20人受伤，其中包括3名儿童；而在救援行动期间，俄军又再次动用喷气式无人机对该市发动了袭击。

11月20日夜间，俄军动用喷气式无人机对克里沃罗格发动了大规模袭击。袭击导致基础设施遭受严重破坏，特别是加油站，且该市部分地区断电。此次袭击未造成人员伤亡。

11月10日晚，俄军动用无人机对克里维罗格的关键基础设施进行了大规模袭击。袭击导致该市部分地区断电，医院和自来水公司的泵站转为发电机供电。此次袭击未造成人员伤亡。

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