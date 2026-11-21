泽连斯基呼吁莫迪就俄罗斯对阿赛洛尔米塔尔克里维里赫工厂的袭击作出回应
乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，印度总理纳伦德拉·莫迪应就俄罗斯对“阿赛洛米塔尔克里维里格”钢铁联合企业的导弹袭击作出回应。 由于这些袭击，该企业被迫停产。
“这是一座巨大的工厂——而他们（俄罗斯人——IF-U）花了数月时间试图将其摧毁。 如果莫迪总理能对此作出回应，那将非常恰当。这是一个印度项目——尽管是在乌克兰实施的，但这确实是一个重大的印度项目，”泽连斯基表示。
据总统称，过去几个月里，俄罗斯对克里维里赫发动了大规模袭击，特别是使用了弹道导弹。由于炮击，该冶金企业的生产被迫停产。
泽连斯基还透露，该联合企业曾有超过2万名员工。他强调，该企业归印度所有者所有，这些所有者在世界各国拥有冶金资产。
“阿赛洛米塔尔克里维里赫”是乌克兰最大的钢材轧制产品生产商。该企业专门生产长材，特别是钢筋和线材。
安赛乐米塔尔公司在乌克兰拥有最大的矿业和冶金联合企业“安赛乐米塔尔克里维里赫”，以及多家规模较小的企业，其中包括“安赛乐米塔尔贝里斯拉夫”股份公司。
乌克兰总统在会见英国国防国务大臣韦斯·斯特里廷时谈及此事。
11月20日晚，俄军向克里维罗格发射了两枚弹道导弹。导弹击中了市中心一家热门餐厅附近的停车场。 共有20人受伤，其中包括3名儿童；而在救援行动期间，俄军又再次动用喷气式无人机对该市发动了袭击。
11月20日夜间，俄军动用喷气式无人机对克里沃罗格发动了大规模袭击。袭击导致基础设施遭受严重破坏，特别是加油站，且该市部分地区断电。此次袭击未造成人员伤亡。
11月10日晚，俄军动用无人机对克里维罗格的关键基础设施进行了大规模袭击。袭击导致该市部分地区断电，医院和自来水公司的泵站转为发电机供电。此次袭击未造成人员伤亡。