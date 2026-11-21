Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że premier Indii Narendra Modi powinien zareagować na rosyjskie ataki rakietowe na kombinat metalurgiczny „ArcelorMittal Krywyj Róg”. W wyniku ataków zakład został zmuszony do wstrzymania pracy.

„To ogromny zakład – a oni (Rosjanie – IF-U) miesiącami pracowali nad tym, by go zniszczyć. Byłoby właściwe, gdyby premier Modi zareagował na to. To indyjski projekt – choć realizowany na Ukrainie, to jednak wielki indyjski projekt” – powiedział Zełenski.

Według prezydenta przez kilka miesięcy Rosja prowadziła intensywne ataki na Krywyj Róg, w szczególności wykorzystując rakiety balistyczne. W wyniku ostrzałów praca zakładu metalurgicznego została wstrzymana.

Zełenski poinformował również, że w kombinacie pracowało ponad 20 tysięcy osób. Podkreślił, że zakład należy do indyjskich właścicieli, którzy posiadają aktywa hutnicze w różnych krajach świata.

„ArcelorMittal Krywyj Rih” jest największym producentem wyrobów stalowych na Ukrainie. Zakład specjalizuje się w produkcji wyrobów długich, w szczególności prętów zbrojeniowych i walcówki.

Firma ArcelorMittal jest właścicielem największego na Ukrainie kombinatu górniczo-hutniczego „ArcelorMittal Krywyj Riż”, a także szeregu mniejszych przedsiębiorstw, wśród których znajduje się spółka akcyjna „ArcelorMittal Berysław”.

Głowa państwa poinformowała o tym podczas spotkania z brytyjskim sekretarzem stanu ds. obrony Wesem Strittingiem.

Wieczorem 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak dwoma rakietami balistycznymi na Krywyj Rog. Pociski uderzyły w parking przy popularnej restauracji w centrum miasta. Ranionych zostało 20 osób, w tym troje dzieci, a podczas akcji ratowniczej Rosjanie ponownie zaatakowali miasto za pomocą dronów rakietowych.

W nocy z 19 na 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak na Krywyj Róg przy użyciu dronów z silnikiem odrzutowym. W wyniku uderzeń infrastruktura została poważnie uszkodzona, w szczególności stacja benzynowa, a część miasta pozostała bez zasilania elektrycznego. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

Wieczorem 10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak dronami na obiekty infrastruktury krytycznej w Krywym Rogu. W wyniku uderzeń część miasta pozostała bez zasilania elektrycznego, a szpitale i stacje pomp wodociągowe zostały przełączone na zasilanie z generatorów. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

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