Firma z Winnicy zwróciła państwu ponad 4,1 mln hrywien niezapłaconych podatków

Przedsiębiorstwo działające w branży handlu paliwami i transportu zrekompensowało ponad 4,1 mln hrywien strat poniesionych przez budżet państwa.

Informację tę podało na Telegramie Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy.

„W 2023 roku osoby pełniące funkcje kierownicze w spółce nie ujęły w dokumentacji finansowej bezzwrotnej pomocy finansowej oraz nie zaksięgowały pozostałości paliwa wykrytych podczas inwentaryzacji” – czytamy w publikacji.

Ponadto w przedsiębiorstwie sztucznie zawyżano koszt własny sprzedanej produkcji oraz odpisywano środki na usługi doradcze, które nie były potwierdzone żadnymi dokumentami.

W wyniku tych działań spółka nie odprowadziła do budżetu ponad 4,1 mln UAH podatku dochodowego.

Do czasu zakończenia postępowania przygotowawczego w sprawie karnej na podstawie części 1 art. 212 Kodeksu karnego Ukrainy (umyślne uchylanie się od płacenia podatków na znaczną skalę) dyrektor spółki całkowicie zrekompensował wyrządzone szkody.

Sprawę przekazano do sądu wraz z wnioskiem o zwolnienie go z odpowiedzialności karnej.

Kierownictwo procesowe sprawowała prokuratura obwodowa w Winnicy.

Źródło: BEB

Wcześniej BEB ujawniło zakrojoną na szeroką skalę produkcję podrobionej kawy i makaronu znanych marek.

W Winnicy BEB skonfiskowało prawie 820 wyrobów jubilerskich w fabryce Malwa.

Ponadto BEB ujawniło przemyt alkoholu o wartości ponad 97 milionów hrywien.

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