27 листопада 2026 року Кабінет міністрів ухвалив доопрацьований проєкт державного бюджету на 2027 рік. Із документа прибрали плани підвищити ПДВ та акциз, а також переглянули очікувані доходи й витрати. Водночас уряд збільшив фінансування оборони, страхування воєнних ризиків, освіти та підтримки ветеранів.

Про зміни до проєкту бюджету повідомила народна депутатка, голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа. За її словами, уряд виключив із документа положення про підвищення ставок податку на додану вартість (ПДВ) та акцизу. Причина — ця ініціатива не отримала достатньої підтримки у Верховній Раді.

Відмова від підвищення податків вплинула на прогноз доходів держави. Зокрема, уряд прибрав із запланованих надходжень 67 млрд грн, які мали отримати завдяки зміні податкових ставок. Ще майже 65 млрд грн виключили з прогнозу надходжень від детінізації митниці.

Підласа пояснила, що митниця не змогла перевиконати план надходжень за поточний рік. Тому уряд більше не закладає ці кошти до бюджету як гарантоване джерело фінансування. «В цьому році митниця не змогла перевиконати всі платежі сукупно, і відтак надходжень по цій статті не було і не очікується. Якщо в 2027 році митниця все ж перевиконає плани, ці гроші постфактум підуть на програму оборонного резерву», — зазначила голова бюджетного комітету.

Загалом прогноз власних доходів державного бюджету без урахування грантів скоротився на 49 млрд грн. Водночас уряд переглянув інші джерела надходжень і збільшив очікувані суми за кількома статтями:

36,3 млрд грн — прибуток Національного банку України;

25,7 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

14 млрд грн — рента за користування надрами загальнодержавного значення;

2,1 млрд грн — ввізне мито.

Скільки міжнародної допомоги потрібно Україні

Попри зміни у прогнозах доходів, потреба України в міжнародному фінансуванні залишилася на рівні 52,6 млрд доларів. Ці кошти необхідні, щоб покрити видатки держави, які неможливо забезпечити власними надходженнями.

Окремо Підласа звернула увагу на додаткову допомогу від Європейського Союзу обсягом 45 млрд євро. Внести ці кошти до державного бюджету зможуть лише після офіційного рішення Європейської ради. За попередніми очікуваннями, його можуть ухвалити в червні 2027 року. «Додаткову допомогу від ЄС (45 млрд євро) ми зможемо внести в бюджет тільки після офіційного рішення Європейської ради, орієнтовно в червні 2027 року», — пояснила депутатка.

Отже, ці гроші поки не враховують як гарантоване джерело фінансування. Їхнє надходження залежатиме від подальших рішень європейських партнерів.

Що зміниться у соціальних виплатах і підтримці бізнесу

Уряд також планує переглянути законодавство, яке пов'язує розмір різних соціальних виплат із прожитковим мінімумом та мінімальною заробітною платою. За словами Підласої, нинішня система створює ситуацію, коли підвищення соціальних стандартів автоматично впливає і на виплати працівникам органів державної влади. Зміни мають розділити ці показники. Це дозволить у майбутньому підвищувати соціальні стандарти, не збільшуючи одночасно зарплати працівників державних органів лише через зміну прожиткового мінімуму або мінімальної зарплати.

Окреме рішення стосується програми «Національний кешбек». У 2027 році її більше не фінансуватимуть із програми підтримки бізнесу. Водночас держава має виплатити заборгованість учасникам програми за травень-грудень 2026 року. Зміни передбачили і для аграрного сектору. Державну компенсацію вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм планують збільшити з 50% до 75%. Тобто держава покриватиме більшу частину витрат на такі проєкти.

Також уряд розширює механізм компенсації воєнних ризиків. Він має охопити не лише окремі категорії власників майна, а й власників, операторів та фрахтувальників суден. Це важливо для бізнесу, який працює в умовах воєнної небезпеки та ризикує втратити майно через російські атаки.

На що уряд додав найбільше грошей

Найбільші зміни у видатках стосуються оборони, страхування воєнних ризиків і резервного фонду. Загалом уряд перерозподілив десятки мільярдів гривень, щоб забезпечити ці потреби та профінансувати окремі соціальні й інфраструктурні програми. Найбільші додаткові суми передбачили за такими напрямами:

30 млрд грн — додаткове фінансування страхування воєнних ризиків;

20,4 млрд грн — забезпечення Збройних сил України, переважно грошові виплати військовослужбовцям;

13,4 млрд грн — поповнення резервного фонду;

2 млрд грн — пілотний проєкт реформування оплати праці вчителів;

2 млрд грн — закупівля озброєння для ЗСУ;

1,3 млрд грн — облаштування укриттів у школах і дитячих садках;

1 млрд грн — створення мережі кампусів досконалості на базі державних університетів у межах ініціативи CampeX;

970,7 млн грн — підтримка наукових установ Національної академії наук;

801,9 млн грн — підтримка ветеранів та їхніх родин;

800 млн грн — підтримка аграріїв;

717 млн грн — забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу;

536 млн грн — доплати працівникам паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та залізниці, які ліквідовують наслідки аварій після російських обстрілів;

450 млн грн — закупівля лікарських засобів.

Окремо уряд суттєво збільшує резервний фонд. Після внесення змін його загальний обсяг має становити 105 млрд грн. Ці кошти призначені для фінансування непередбачених потреб держави, зокрема тих, що виникають через війну та надзвичайні ситуації.

Ще одна масштабна зміна — фінансування страхування воєнних ризиків. Його збільшать із 1 млрд грн до 31 млрд грн. Це має допомогти підприємствам та іншим учасникам економіки захищати майно й діяльність від наслідків бойових дій.

Коли Верховна Рада голосуватиме за бюджет

Після рішення Кабміну доопрацьований проєкт державного бюджету має пройти розгляд у парламенті. За словами Роксолани Підласої, засідання бюджетного комітету Верховної Ради очікується наприкінці наступного тижня.

Голосування за державний бюджет на 2027 рік у другому читанні заплановане на 9 грудня 2026 року. Саме під час цього розгляду депутати мають визначитися з остаточними показниками головного фінансового документа країни. Важливо, що рішення уряду поки не означає остаточного ухвалення бюджету. Проєкт ще має пройти парламентську процедуру та отримати підтримку народних депутатів. Про це відомо із заяви народної депутатки, голови парламентського комітету з питань бюджету Роксолани Підласої.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора до державного бюджету надійшло понад 78 млн грн несплаченого податку на прибуток.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16232, який передбачає податкові пільги для підприємств, де ветерани війни становлять не менше 30% від загальної кількості працівників.

Читай нас у