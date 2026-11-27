27 ноября 2026 года Кабинет министров утвердил доработанный проект государственного бюджета на 2027 год. Из документа были исключены планы по повышению НДС и акциза, а также пересмотрены прогнозируемые доходы и расходы. В то же время правительство увеличило финансирование обороны, страхования военных рисков, образования и поддержки ветеранов.

Об изменениях в проекте бюджета сообщила народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. По её словам, правительство исключило из документа положения о повышении ставок налога на добавленную стоимость (НДС) и акциза. Причина — эта инициатива не получила достаточной поддержки в Верховной Раде.

Отказ от повышения налогов повлиял на прогноз доходов государства. В частности, правительство исключило из запланированных поступлений 67 млрд грн, которые должны были быть получены благодаря изменению налоговых ставок. Еще почти 65 млрд грн исключили из прогноза поступлений от детенизации таможни.

Подласа пояснила, что таможня не смогла перевыполнить план поступлений за текущий год. Поэтому правительство больше не закладывает эти средства в бюджет в качестве гарантированного источника финансирования. «В этом году таможня не смогла перевыполнить все платежи в совокупности, и, следовательно, поступлений по этой статье не было и не ожидается. Если в 2027 году таможня все же перевыполнит планы, эти деньги постфактум пойдут на программу оборонного резерва», — отметила председатель бюджетного комитета.

В целом прогноз собственных доходов государственного бюджета без учета грантов сократился на 49 млрд грн. В то же время правительство пересмотрело другие источники поступлений и увеличило ожидаемые суммы по нескольким статьям:

36,3 млрд грн — прибыль Национального банка Украины;

25,7 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;

14 млрд грн — рента за пользование недрами общегосударственного значения;

2,1 млрд грн — ввозной пошлины.

Сколько международной помощи нужно Украине

Несмотря на изменения в прогнозах доходов, потребность Украины в международном финансировании осталась на уровне 52,6 млрд долларов. Эти средства необходимы для покрытия расходов государства, которые невозможно обеспечить за счет собственных поступлений.

Отдельно Пидласа обратила внимание на дополнительную помощь от Европейского Союза в размере 45 млрд евро. Внести эти средства в государственный бюджет смогут только после официального решения Европейского совета. По предварительным ожиданиям, его могут принять в июне 2027 года. «Дополнительную помощь от ЕС (45 млрд евро) мы сможем внести в бюджет только после официального решения Европейского совета, ориентировочно в июне 2027 года», — пояснила депутат.

Таким образом, эти деньги пока не учитываются в качестве гарантированного источника финансирования. Их поступление будет зависеть от дальнейших решений европейских партнеров.

Что изменится в социальных выплатах и поддержке бизнеса

Правительство также планирует пересмотреть законодательство, которое увязывает размер различных социальных выплат с прожиточным минимумом и минимальной заработной платой. По словам Пидласой, нынешняя система создает ситуацию, когда повышение социальных стандартов автоматически влияет и на выплаты работникам органов государственной власти. Изменения должны разделить эти показатели. Это позволит в будущем повышать социальные стандарты, не увеличивая при этом зарплаты работников государственных органов только из-за изменения прожиточного минимума или минимальной зарплаты.

Отдельное решение касается программы «Национальный кэшбэк». В 2027 году её больше не будут финансировать за счёт программы поддержки бизнеса. В то же время государство должно выплатить задолженность участникам программы за май–декабрь 2026 года. Изменения предусмотрены и для аграрного сектора. Государственную компенсацию стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм планируется увеличить с 50% до 75%. То есть государство будет покрывать большую часть расходов на такие проекты.

Также правительство расширяет механизм компенсации военных рисков. Он должен охватить не только отдельные категории владельцев имущества, но и владельцев, операторов и фрахтователей судов. Это важно для бизнеса, который работает в условиях военной опасности и рискует потерять имущество из-за российских атак.

На что правительство выделило больше всего средств

Наибольшие изменения в расходах касаются обороны, страхования военных рисков и резервного фонда. В целом правительство перераспределило десятки миллиардов гривен, чтобы обеспечить эти потребности и профинансировать отдельные социальные и инфраструктурные программы. Наибольшие дополнительные суммы предусмотрены по следующим направлениям:

30 млрд грн — дополнительное финансирование страхования военных рисков;

20,4 млрд грн — обеспечение Вооруженных сил Украины, преимущественно денежные выплаты военнослужащим;

13,4 млрд грн — пополнение резервного фонда;

2 млрд грн — пилотный проект реформирования оплаты труда учителей;

2 млрд грн — закупка вооружения для ВСУ;

1,3 млрд грн — обустройство укрытий в школах и детских садах;

1 млрд грн — создание сети кампусов совершенства на базе государственных университетов в рамках инициативы CampeX;

970,7 млн грн — поддержка научных учреждений Национальной академии наук;

801,9 млн грн — поддержка ветеранов и их семей;

800 млн грн — поддержка аграриев;

717 млн грн — обеспечение жильем детских домов семейного типа;

536 млн грн — доплаты работникам топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и железной дороги, ликвидирующим последствия аварий после российских обстрелов;

450 млн грн — закупка лекарственных средств.

Отдельно правительство существенно увеличивает резервный фонд. После внесения изменений его общий объем должен составить 105 млрд грн. Эти средства предназначены для финансирования непредвиденных потребностей государства, в частности тех, которые возникают из-за войны и чрезвычайных ситуаций.

Еще одно масштабное изменение — финансирование страхования военных рисков. Его увеличат с 1 млрд грн до 31 млрд грн. Это должно помочь предприятиям и другим участникам экономики защищать имущество и деятельность от последствий боевых действий.

Когда Верховная Рада будет голосовать за бюджет

После решения Кабмина доработанный проект государственного бюджета должен пройти рассмотрение в парламенте. По словам Роксоланы Пидласой, заседание бюджетного комитета Верховной Рады ожидается в конце следующей недели.

Голосование по государственному бюджету на 2027 год во втором чтении запланировано на 9 декабря 2026 года. Именно во время этого рассмотрения депутаты должны определиться с окончательными показателями главного финансового документа страны. Важно, что решение правительства пока не означает окончательного утверждения бюджета. Проект ещё должен пройти парламентскую процедуру и получить поддержку народных депутатов. Об этом известно из заявления народного депутата, председателя парламентского комитета по вопросам бюджета Роксоланы Пидласой.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора в государственный бюджет поступило более 78 млн грн неуплаченного налога на прибыль.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №16232, который предусматривает налоговые льготы для предприятий, где ветераны войны составляют не менее 30% от общего числа работников.

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