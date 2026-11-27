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Двоє жителів Шепетівського району отримали 6 років та 6 років 6 місяців ув’язнення за викрадення 58-річного чоловіка зі Славути у серпні 2023 року.

Його місцезнаходження досі невідоме.

За даними прокуратури, нападники приїхали до потерпілого через грошовий борг. Після конфлікту один із них побив чоловіка та силоміць посадив до автомобіля. Його вивезли до піщаного кар’єру поблизу Крупця, де продовжили бити. Згодом, попри тяжкий стан потерпілого, чоловіки привезли його додому, а після погроз співмешканці знову помістили до багажника та вивезли в ліс.

Жінка звернулася до правоохоронців, коли чоловік не повернувся. Відтоді його доля залишається невідомою. Суд визнав доведеним причинно-наслідковий зв’язок між діями засуджених та зникненням потерпілого. Досудове розслідування щодо зникнення чоловіка триває.

Джерело: Хмельницька обласна прокуратура.

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