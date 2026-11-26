Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy opracowało cztery możliwe modele krajowego testu wieloprzedmiotowego (NMT) na rok 2027. Ostateczny format egzaminu wstępnego zostanie ustalony po przyjęciu przez Radę Najwyższą podstawowych przepisów dotyczących kampanii rekrutacyjnej.

„Opracowaliśmy cztery możliwe modele NMT, ale decyzja w sprawie NMT należy do parlamentu. Dlatego będziemy czekać na decyzję naszych posłów i w zależności od podstawowej decyzji posłów zastosujemy ten lub inny opracowany przez nas algorytm” – powiedział Butenko.

28 października Komisja Rady Najwyższej Ukrainy ds. edukacji, nauki i innowacji zaleciła parlamentowi przyjęcie w zasadzie i w całości projektu ustawy nr 15440, który określa zasady państwowej egzaminacji końcowej oraz kampanii rekrutacyjnej w 2027 roku. Dokument przewiduje utrzymanie modelu egzaminu NMT z czterema przedmiotami, tak jak w zeszłym roku.

Jednocześnie komisja odesłała do dopracowania alternatywny projekt ustawy nr 15440-1, którego autorką jest przewodnicząca podkomisji ds. szkolnictwa wyższego Julia Gryszyna oraz kilkudziesięciu posłów. Proponuje on zmniejszenie liczby przedmiotów egzaminu NMT w 2027 roku do trzech, a matematykę uczynić przedmiotem fakultatywnym, a nie obowiązkowym.

W latach 2025–2026 kandydaci zdawali egzamin NMT w ciągu jednego dnia z czterech przedmiotów:

język ukraiński;

matematyka;

historia Ukrainy;

jeden przedmiot do wyboru — język obcy, biologia, geografia, fizyka, chemia lub literatura ukraińska.

Po objęciu stanowiska ministra edukacji Andrij Butenko oświadczył, że konieczne jest zoptymalizowanie egzaminu NMT z uwzględnieniem współczesnych realiów wojennych.

Następnie omówił z przewodniczącym Rady Najwyższej Rusłanem Stefanczukiem kwestię udoskonalenia systemu egzaminacyjnego. Wśród możliwych zmian rozważano przeprowadzenie dwóch oddzielnych sesji oraz wprowadzenie zimowej sesji egzaminu NMT.

Butenko oświadczył również, że matematyka powinna pozostać przedmiotem obowiązkowym, a dyskusja na jej temat może dotyczyć wyłącznie zakresu i stopnia trudności zadań.

Według ministra wśród innych możliwych nowości rozważa się wprowadzenie możliwości ponownego przystąpienia do egzaminu NMT, jednak ostateczne decyzje dotyczące zmiany systemu egzaminacyjnego na rok 2027 nie zostały jeszcze podjęte.

Dyrektor Ukraińskiego Centrum Oceny Jakości Edukacji (UCOYAO) Tetiana Wakulenko poinformowała również, że obecnie trwają dyskusje na temat przejścia na dwudniowy model egzaminu NMT oraz możliwości ponownego przystąpienia do egzaminu.

Informację tę przekazał dziennikarzom minister edukacji i nauki Ukrainy Andrij Butenko podczas prezentacji badania „Indeks przyszłości 2026. Badanie czynników rozwoju talentów na Ukrainie”.

Wcześniej w Radzie Najwyższej zaproponowano zmianę formatu krajowego testu wieloprzedmiotowego w 2027 roku.

Ukraińcy przebywający za granicą lub powracający na Ukrainę, którzy uzyskali już pełne wykształcenie średnie lub kończą je w roku szkolnym 2026/2027, mogą przygotować się do NMT na kursie zerowym w ramach programu „Zimowe egzaminy wstępne”. Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, do programu dołączyło już 94 uczelni wyższych.

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