乌克兰教育与科学部已制定了2027年全国多学科考试（НМТ）的四种可能模式。入学考试的最终形式将在最高拉达通过关于招生工作的基础立法后确定。

“我们制定了4种可能的NMT模式，但这属于议会的专属权限。 因此，我们将等待议员们的决定，并根据议员们做出的基本决定，采用我们已制定的某种方案，”布滕科表示。

10月28日，乌克兰最高拉达教育、科学和创新委员会建议议会通过第15440号法案的主体内容及整体方案，该法案规定了2027年国家期末考核及招生工作的规则。 该文件规定，与去年一样，将保留包含四门科目的国家综合考试（НМТ）模式。

与此同时，该委员会将由高等教育问题小组委员会主席尤利娅·格里希娜及数十名议员起草的替代性法案第15440-1号送交修订。 该草案提议将2027年全国统一考试的科目数量减少至三门，并将数学改为选考科目，而非必考科目。

在2025至2026年间，考生曾在同一天参加四门科目的全国统一考试：

乌克兰语；

数学；

乌克兰历史；

一门自选科目——外语、生物学、地理、物理、化学或乌克兰文学。

安德烈·布滕科在就任教育部长后表示，有必要根据当前的战争现实对全国统一考试进行优化。

随后，他与最高拉达主席鲁斯兰·斯特凡丘克就完善考试体系进行了讨论。在考虑的可能调整中，包括举行两场独立的考试以及设立全国统一考试的冬季场次。

此外，布滕科还表示，数学应继续作为必考科目，而关于该科目的讨论仅限于试题的数量和难度。

据该部长称，其他可能的改革措施还包括考虑允许考生重考全国统一考试，但关于2027年考试制度改革的最终决定尚未敲定。

乌克兰教育质量评估中心（УЦОЯО）主任塔季扬娜·瓦库连科也表示，目前正在讨论将全国统一考试（НМТ）改为两天制，以及允许重考的可能性。

乌克兰教育与科学部长安德烈·布滕科在发布《2026年未来指数：乌克兰人才发展因素研究》报告时向记者透露了这一消息。

此前，乌克兰最高拉达曾提议在2027年调整全国多学科考试的考试形式。

身处海外或已返回乌克兰、且已完成普通中等教育或将于2026/2027学年完成该阶段教育的乌克兰公民，可通过“冬季入学”项目中的零年级课程为全国多学科考试做准备。 据乌克兰教育和科学部消息，目前已有94所高等教育机构加入了该计划。

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