Министерство образования и науки Украины разработало четыре возможные модели национального мультипредметного теста (НМТ) на 2027 год. Окончательный формат вступительного экзамена будет определен после принятия Верховной Радой базового законодательства о вступительной кампании.

«Мы разработали четыре возможные модели НМТ, но решение о НМТ у нас находится в прерогативе парламента. Поэтому будем ждать решения наших народных депутатов, и в зависимости от базового решения депутатов мы применим тот или иной алгоритм, который у нас разработан», — сказал Бутенко.

28 октября Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект № 15440, который определяет правила государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2027 года. Документ предусматривает сохранение модели НМТ с четырьмя предметами, как и в прошлом году.

В то же время комитет отправил на доработку альтернативный законопроект №15440-1, автором которого является председатель подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина и несколько десятков народных депутатов. Он предлагает сократить количество предметов НМТ в 2027 году до трех, а математику сделать факультативной, а не обязательной.

В 2025–2026 годах абитуриенты сдавали НМТ в один день по четырём предметам:

украинский язык;

математика;

история Украины;

один предмет на выбор — иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.

После назначения на должность министра образования Андрей Бутенко заявил о необходимости оптимизировать НМТ с учетом современных военных реалий.

Впоследствии он обсудил с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком совершенствование системы тестирования. Среди возможных изменений рассматривались проведение двух отдельных сессий и введение зимней сессии НМТ.

Также Бутенко заявлял, что математика должна оставаться обязательным предметом, а дискуссия по поводу нее может касаться лишь объема и сложности заданий.

По словам министра, среди других возможных нововведений рассматривается введение возможности повторной сдачи НМТ, однако окончательные решения об изменении системы тестирования на 2027 год пока не приняты.

Директор Украинского центра оценки качества образования (УЦОКАО) Татьяна Вакуленко также рассказала, что в настоящее время обсуждается переход на двухдневную модель НМТ и возможность пересдачи теста.

Об этом министр образования и науки Украины Андрей Бутенко сообщил журналистам во время презентации исследования «Индекс будущего 2026. Исследование факторов развития талантов в Украине».

Ранее в Верховной Раде предложили изменить формат национального мультипредметного теста в 2027 году.

Украинцы, которые находятся за рубежом или вернулись в Украину и уже получили полное общее среднее образование или заканчивают его в 2026/2027 учебном году, могут подготовиться к НМТ на нулевом курсе в рамках программы «Зимний вступительный». К ней уже присоединились 94 высших учебных заведения, сообщило Министерство образования и науки Украины.

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