Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили в Днепропетровской области группу лиц, которая менее чем за год организовала масштабное выращивание, производство и сбыт каннабиса. Для этого фигуранты обустроили три плантации.

«В ходе спецоперации правоохранители изъяли наркотическую продукцию, стоимость которой по ценам черного рынка оценивается почти в 50 млн гривен. Среди фигурантов – инспектор одной из исправительных колоний Днепра, остальные – гражданские лица», – сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, в начале 2026 года участники группы организовали полный цикл наркопроизводства – от выращивания конопли до изготовления и продажи готовой продукции. Для этого они обустроили три скрытые плантации в Криворожском и Каменском районах. Коноплю высаживали среди сельскохозяйственных культур, в густой растительности и лесополосах. На каждом участке выращивали не менее 500 растений.

Участники группы самостоятельно ухаживали за насаждениями, собирали урожай, сушили его и хранили по месту жительства. Готовый каннабис продавали оптовыми и розничными партиями на территории области.

Для раскрытия наркобизнеса правоохранители провели 44 обыска. Изъяли более 82 кг готового каннабиса, 860 растений конопли, оборудование для выращивания и фасовки наркотиков, пять единиц огнестрельного оружия, 24 тыс. евро наличными, автомобили, телефоны и другие вещественные доказательства.

Во время обысков один из фигурантов пытался уничтожить наркотики, однако избавиться от улик ему не удалось.

Семи участникам группы сообщено о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении и сбыте наркотических средств, а также в незаконном выращивании конопли (ч. 1, 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 УК Украины). В зависимости от роли в преступной деятельности им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Трем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога от 2 до 4 млн гривен. Вопрос об избрании мер пресечения в отношении остальных подозреваемых решается.

Досудебное расследование продолжается.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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