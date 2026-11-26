国家调查局的工作人员在第聂伯罗彼得罗夫斯克州破获了一个犯罪团伙，该团伙在不到一年的时间内组织了大规模的大麻种植、生产和销售活动。为此，涉案人员建立了三处种植基地。

“在特别行动中，执法人员查获了毒品，其黑市价值估计近5000万格里夫纳。 涉案人员中包括一名第聂伯市某惩教所的督察，其余均为平民，”国家调查局新闻处报道称。

据调查显示，2026年初，该团伙组织了从大麻种植到成品制造及销售的完整毒品生产链。 为此，他们在克里沃罗格和卡缅斯克地区设立了三处隐蔽种植园。大麻被种植在农作物中间、茂密的植被中以及林带内。每处地块至少种植了500株大麻。

该团伙成员自行照料种植地，负责采收、晾干并将其储存在居住地。成品大麻以批发和零售的形式在该州境内销售。

为查获该贩毒团伙，执法部门共开展了44次搜查。 查获了82公斤以上的成品大麻、860株大麻植株、种植和包装毒品的设备、5支枪支、2.4万欧元现金、汽车、手机及其他物证。

搜查期间，其中一名涉案人员曾试图销毁毒品，但未能成功销毁证据。

该团伙的7名成员已被通知涉嫌非法生产、制造、购买、储存和贩卖毒品，以及非法种植大麻 （乌克兰刑法典第307条第1、2款，第310条第2款）。根据其在犯罪活动中的角色，他们可能面临最高10年有期徒刑并没收财产的处罚。

对三名嫌疑人采取了羁押候审的预防措施，保释金金额为200万至400万格里夫纳。其余嫌疑人的预防措施正在决定中。

庭前调查仍在进行中。

乌克兰国家调查局新闻处通报了这一消息。

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