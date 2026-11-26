在苏姆州，一名61岁的男子因杀害一名62岁的熟人被判处8年有期徒刑。此外，他还须向死者家属支付80万格里夫纳的精神损害赔偿金。

该案的公诉工作由奥赫蒂尔地区检察院特罗斯塔涅茨分院的检察官负责。

法庭审理证实，2025年2月，在奥赫蒂尔区的一次聚餐中，两名男子之间发生了争执。 冲突过程中，被告抓起一个沉重的金属物体，对受害人的头部和身体部位猛击了15次以上。

这名62岁的男子因所受伤势当场死亡。

在庭审过程中，被告多次更改供词。他坚称自己是出于正当防卫，但声称不记得当晚的具体细节。

法院依据《乌克兰刑法典》第115条第1款，判处该男子有期徒刑8年。此外，法院还责令其向遇害者家属支付80万格里夫纳的精神损害赔偿金。

据苏姆州检察院报道。

在切尔诺夫策，一名28岁男子被指控杀害一名79岁妇女，抢劫其住宅并纵火焚烧房屋以掩盖罪行。起诉书已移交法院。

文尼茨克上诉法院维持了对一名在沙尔戈罗德杀害两名青少年的男子的无期徒刑判决。这起悲剧发生于2025年9月10日，起因是公交车上的一场口角。 2026年11月24日，有消息称辩护方的上诉被驳回，原判维持不变。

文尼茨克上诉法院审理了该上诉并予以驳回。法院维持原判不变，因此该男子将服无期徒刑。上诉法院的裁决已生效。总检察长办公室通报了这一消息。

2026年，基辅有三名男子因猥亵和性侵未成年人被判处无期徒刑。

在基辅，执法部门以涉嫌故意杀害一名32岁外国男子为由，拘留了一名19岁的当地女子，该男子此前曾在乌克兰武装部队服过合同兵役。 据调查显示，该女子受俄罗斯特工机构指使，在会面时将毒药掺入该男子的酒中。

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