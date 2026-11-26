В Сумской области 61-летнего мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы за убийство 62-летнего знакомого. Кроме того, он должен выплатить родственникам погибшего 800 тыс. грн в качестве моральной компенсации.

Обвинение по делу поддерживали прокуроры Тростянецкого отдела Ахтырской окружной прокуратуры.

В суде доказали, что в феврале 2025 года в Ахтырском районе во время совместного застолья между мужчинами возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемый схватил тяжелый металлический предмет и нанес потерпевшему более 15 ударов в область головы и тела.

От полученных травм 62-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый неоднократно менял свои показания. Он утверждал, что действовал в рамках самообороны, а подробностей того вечера якобы не помнит.

Приговором суда мужчина был приговорен к 8 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, суд обязал его выплатить родственникам убитого 800 тыс. грн компенсации морального вреда.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

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Винницкий апелляционный суд рассмотрел жалобу и отклонил её. Суд оставил предыдущий приговор без изменений, поэтому мужчина будет отбывать пожизненное наказание. Решение апелляционной инстанции вступило в законную силу. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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