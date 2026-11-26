В Черновцах студенту и преподавательнице лесотехнического колледжа сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за оказание влияния на решения сотрудников учебного заведения. За деньги они помогали с поступлением, погашением академической задолженности и сдачей экзаменов без посещения занятий.

Подозрения предъявлены по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на решения уполномоченных лиц, сопряженное с вымогательством.

По данным следствия, 36-летний студент колледжа за 600 долларов США пообещал 27-летнему мужчине помочь с поступлением в учебное заведение, в частности повлиять на соответствующих должностных лиц. Зачисление должно было дать возможность в дальнейшем получить отсрочку от мобилизации. Мужчина передал деньги и поступил в колледж.

По окончании первого семестра, в ноябре 2026 года, подозреваемый попросил передать еще 8 тысяч гривен. За эти средства он обещал уладить вопрос академической задолженности и обеспечить успешную сдачу сессии без посещения занятий. Деньги он получил.

Также преподавательница колледжа брала деньги за обеспечение положительных результатов экзаменов. По данным правоохранительных органов, в июне и ноябре 2026 года трое студентов передали ей по 6 тысяч гривен каждый. За эти средства она обещала договориться с преподавателями и заведующими отделениями, чтобы те выставили положительные оценки, несмотря на пропущенные занятия.

Преподавательницу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Подозреваемой грозит до 8 лет лишения свободы.

Отдельно правоохранители проверяют обстоятельства поступления и фактического обучения ещё более 400 студентов колледжа в возрасте от 25 до 60 лет.

Об этом сообщили в прокуратуре.

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