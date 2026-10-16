У Києві чоловік за $5000 обіцяв допомогти оформити догляд за матір’ю для відстрочки

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У Києві затримали чоловіка, який за 5000 доларів обіцяв посприяти в оформленні медичних документів для отримання висновку про необхідність постійного догляду за матір’ю киянина.

За матеріалами досудового розслідування, підозрюваний пропонував за гроші допомогти з оформленням медичної документації, яку надалі планували використати для отримання відповідного висновку.

Так, без її присутності чоловік обіцяв забезпечити висновок про наявність хвороб, через які жінка не може самостійно пересуватися та потребує постійного догляду рідних. Надалі ці документи «клієнт» мав використати для отримання відстрочки від мобілізації.

Свої послуги підозрюваний оцінив в 5000$. Усі документи він обіцяв оформити за місяць.

Затримали чоловіка під час одержання обумовленої суми. Під час обшуку у нього знайшли документи, які свідчать про те, що його послугами скористались і інші люди.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва 51-річному мешканцю Києва повідомлено про підозру в зловживанні впливом на лікарів та членів комісії, які встановлюють необхідність постійного догляду за хворим (ч.2 ст. 369-2 КК України).

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

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Колишній керівник Закарпатської митниці Михайло Свида не був засуджений за ухилення від сплати податків. Ужгородський міськрайонний суд звільнив його від кримінальної відповідальності та закрив справу після того, як він сплатив до бюджету понад 7,4 млн грн.

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