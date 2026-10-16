В Киеве мужчина за 5000 долларов обещал помочь оформить уход за матерью для отсрочки

В Киеве задержали мужчину, который за 5000 долларов обещал помочь в оформлении медицинских документов для получения заключения о необходимости постоянного ухода за матерью жителя Киева.

Согласно материалам досудебного расследования, подозреваемый предлагал за деньги помочь с оформлением медицинской документации, которую в дальнейшем планировали использовать для получения соответствующего заключения.

Так, без её присутствия мужчина обещал обеспечить заключение о наличии заболеваний, из-за которых женщина не может самостоятельно передвигаться и нуждается в постоянном уходе со стороны родных. В дальнейшем эти документы «клиент» должен был использовать для получения отсрочки от мобилизации.

Свои услуги подозреваемый оценил в 5000 долларов. Все документы он обещал оформить за месяц.

Мужчину задержали во время получения оговоренной суммы. В ходе обыска у него обнаружили документы, свидетельствующие о том, что его услугами воспользовались и другие люди.

Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры города Киева 51-летнему жителю Киева сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием на врачей и членов комиссии, которые устанавливают необходимость постоянного ухода за больным (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

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