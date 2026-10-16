В бюджете недостаточно средств для обеспечения переселенцев жильем, — Безгин

В 2026 году жилищные ваучеры в рамках государственной программы для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий получили чуть более 3 200 семей. Из-за нехватки финансирования расширить перечень категорий переселенцев, которые могут претендовать на жилье, пока невозможно.

По словам Виталия Безгина, при подготовке проекта государственного бюджета на 2027 год в части обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц правительство рассчитывает на финансовую помощь международных партнеров.

«Рассматривая проект бюджета на 2027 год в части жилья для внутренне перемещенных лиц, правительство рассчитывает на средства международных партнеров. В настоящее время правительство ведет переговоры о дополнительном взносе в размере 70 млн евро. Хотя этого недостаточно для полного покрытия всех потребностей», — сказал министр.

Таким образом, правительство ведет переговоры о привлечении дополнительных 70 млн евро, однако даже эта сумма не позволит полностью обеспечить жильем всех переселенцев, которые в этом нуждаются.

Как отметил Виталий Безгин, в 2026 году за счет средств государственного бюджета жилищные ваучеры по программе «Жилье для ВПЛ из ТОТ» получили чуть более 3 200 семей.

В настоящее время программа распространяется только на две категории переселенцев:

военнослужащих Вооруженных сил Украины , чье жилье осталось на временно оккупированных территориях;

людей с инвалидностью I и II групп, инвалидность которых наступила в результате российской агрессии.

Вопрос о включении в программу других категорий внутренне перемещенных лиц в настоящее время прорабатывается в формате внутренних консультаций. В то же время главным препятствием остается нехватка бюджетных средств.

«Вопрос о расширении и включении всех категорий ВПЛ в эту очередь в настоящее время прорабатывается в формате внутренних консультаций. Однако объективная реальность такова, что имеющихся финансовых ресурсов в государственном бюджете для обеспечения всех категорий на данный момент недостаточно», — подчеркнул Безгин.

Таким образом, возможность расширения программы жилищных ваучеров для ВПЛ еще обсуждается, однако на данный момент государству не хватает средств, чтобы охватить все категории переселенцев. Дальнейшее обеспечение жильем будет зависеть, в частности, от финансирования государственного бюджета и поддержки международных партнеров.

Об этом заявил министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Виталий Безгин во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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