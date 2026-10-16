После бегства в Россию в 2014 году Арбузов заявлял, что остался без денег и был вынужден снимать жилье. Однако уже через год его старший сын, которому тогда исполнилось 18 лет, стал владельцем квартиры площадью 150 квадратных метров в московском жилом комплексе «Дом на Мосфильмовской». По оценке авторов расследования, в настоящее время эта недвижимость стоит от $1,55 млн до $1,79 млн.

Жена бывшего украинского премьера Ирина Арбузова и его младший сын Михаил поселились в коттеджном поселке «Новинки» на Новорижском шоссе в Подмосковье. С этим адресом также связывают автомобили премиум-класса: Bentley Continental GT, Range Rover и Mercedes-Benz G-Class. Особое внимание авторы расследования обратили на автомобиль, который Арбузов приобрел для жены. В декларационных документах указана покупка Range Rover за 5 млн рублей — это примерно 59,7 тыс. долларов. По данным расследователей, эта сумма в 13 раз превышает задекларированный доход супругов за три года.

Компания сына и фонд с активами почти на $67 млн

В 2015 году старший сын Арбузова зарегистрировал в России компанию «Викинг-Недвижимость», а уже через год продал её иностранной фирме. В 2025 году он через суд добился расторжения сделки, заявив, что покупатель так и не заплатил за компанию. По данным расследования, на конец 2025 года активы «Викинг-Недвижимости» составляли 325,9 млн рублей — примерно $3,89 млн.

С этой компанией связан закрытый личный фонд «Юго-Восток Инвест», зарегистрированный в октябре 2024 года. Им руководит Анастасия Кучер, ранее возглавлявшая компанию сына Арбузова. Обе организации зарегистрированы по одному адресу в подмосковном Одинцово. На конец 2025 года активы фонда достигли почти 5,6 млрд рублей, или около $66,8 млн. Имя учредителя фонда не разглашается.

Что задекларировал сам Арбузов

Несмотря на выявленные у семьи активы, в своей декларации Сергей Арбузов указал нулевой доход за 2025 год. На единственном банковском счете у него было 266 тыс. рублей — примерно $3,17 тыс. Расследование Explainer обращает внимание на расхождение между этими задекларированными показателями и имуществом, которым владеют его ближайшие родственники. В то же время наличие активов у членов семьи само по себе не доказывает, что они принадлежат лично Арбузову или приобретены на его средства.

Сергей Арбузов занимал пост премьер-министра Украины в 2014 году, при президентстве Виктора Януковича. После бегства в Россию он остался там и впоследствии стал депутатом Государственной думы РФ. Пересчёт произведён по официальному курсу Банка России на 16 октября 2026 года — 1 доллар США = 83,76 рубля. Об этом говорится в расследовании проекта Explainer.