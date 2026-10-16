Какой религиозный праздник отмечается 17 октября 2026 года: традиции и молитва

В субботу, 17 октября, Православная церковь Украины по новоюлианскому календарю чтит память святого пророка Осии.

Этот день напоминает о неизменности Божьей любви, важности покаяния и духовном наследии одного из выдающихся пророков Ветхого Завета.

Пророк Осия жил в Израильском царстве в VIII веке до н. э. Согласно преданиям и его собственной книге, Осия был призван пророчествовать своему народу об их идолопоклонстве и неверности Богу, несмотря на процветание и богатство, за которыми скрывался нравственный упадок.

Его жизнь стала живым пророчеством: брак с неверной женой символизировал отношения Бога с Израилем, подчеркивая, что Божья любовь — верна, терпелива и всегда стремится к возвращению человека, несмотря на его измену. Осия пророчествовал о падении Израиля, но также и о его будущем восстановлении.

Молитва дня

О, святой пророк Божий Осия! К Тебе мы обращаемся с молитвой и молим: моли Господа, чтобы Он укрепил нас в вере, даровал нам дух покаяния и обратил наши сердца к истинному познанию Бога, как Ты учил. Помоги нам избегать греха и неверности, чтобы мы могли заслужить прощение и благословение от Всевышнего.

Аминь.

Напомним, что октябрь является особым месяцем в церковном году, поскольку в его начале отмечается один из самых почитаемых великих праздников — Покров Пресвятой Богородицы, имеющий глубокое духовное и историческое значение для украинского народа. В течение месяца верующие также чтят память святых апостолов, мучеников и великомученика Димитрия Солунского.

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