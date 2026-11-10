Жители Киева и ещё трёх городов сообщали о загадочных сильных толчках ночью

В ночь на 10 ноября жители Киева, Житомира, Днепра и Винницы жаловались на сильные вибрации и громкие звуки, похожие на взрывы или землетрясение . Официального подтверждения сейсмической активности пока нет, причины необычного явления выясняются.

Информация о необычных толчках и громких звуках, похожих на взрывы, появилась в мониторинговых и местных Telegram-каналах после 00:00 10 ноября по киевскому времени. В частности, о таких явлениях сообщали жители Бучанского района Киевской области, Глевахи, Теремков и Борщаговки, а также Житомира, Винницы и Днепра.

В то же время в течение часа до появления этих сообщений в Киевской области не фиксировалось вражеских воздушных целей. В мониторинговых каналах предположили, что звуки, которые люди восприняли как взрывы, могли быть связаны с подземными толчками.

Самые сильные колебания, по словам очевидцев, ощущались в Винницкой области. Местные жители рассказывали, что просыпались из-за дрожания домов, а напуганные дети начинали плакать.

«Подземные толчки ощущались по всей Винницкой области, а от колебаний даже проснулись и начали плакать маленькие дети», — говорится в одном из сообщений.

Некоторые люди также сообщали, что из-за вибрации в их домах сами открывались двери и осыпался потолок. А часть жителей упомянутых городов не заметила никаких необычных явлений.

Пока нет точной информации о причинах необычных толчков и о том, имеют ли сообщения из разных населенных пунктов общее происхождение. Официального подтверждения землетрясения также не поступало.

Ранее в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,2.

До этого в Румынии зафиксировали мощное землетрясение, толчки дошли до Украины.