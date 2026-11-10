基辅及另外三座城市的居民报告称，夜间发生了原因不明的强烈震动

11月10日凌晨，基辅 、日托米尔、第聂伯和文尼察的居民 反映，他们感受到强烈的震动和类似爆炸或地震的巨响 。目前尚未有官方证实存在地震活动，相关方面正在调查这一异常现象的原因。

关于这些异常震动及类似爆炸的巨响的信息，于基辅时间11月10日00:00后出现在监测频道和当地的Telegram频道上。 具体而言，基辅州布恰区、格列瓦哈、特雷姆基和博尔沙吉夫卡的居民，以及日托米尔、文尼察和第聂伯的居民均报告了此类现象。

与此同时，在这些消息出现前的一小时内，基辅州境内未监测到敌方空中目标。监测频道推测，人们误认为爆炸声的那些声音，可能与地下震动有关。

据目击者称，震感最强烈的是文尼察州。当地居民表示，房屋的晃动将他们惊醒，受惊的孩子甚至开始哭泣。

“整个文尼察州都感受到了地下震动，甚至有年幼的孩子被震醒并开始哭泣，”一条消息中写道。

还有人报告称，由于房屋震动，家中的门自行打开，天花板也掉下了碎屑。而上述城市中的一部分居民则表示并未察觉到任何异常现象。

目前尚无关于这些异常震动原因的确切信息，也无法确定来自不同地区的报告是否源于同一原因。此外，尚未收到关于地震的官方确认。

此前，波尔塔瓦州曾发生过一次3.2级地震。

在此之前，罗马尼亚曾记录到一次强烈地震，震感波及至乌克兰。