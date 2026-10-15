На Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою 2,1

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У Тячівському районі Закарпатської області зареєстрували землетрус магнітудою 2,1 за шкалою Ріхтера. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 8 кілометрів. За класифікацією сейсмічних явищ, землетрус належить до невідчутних.

«Зареєстровано землетрус у Тячівському районі Закарпатської області магнітудою 2,1 (за шкалою Ріхтера), на глибині 8 км. За класифікацією землетрусів він відноситься до невідчутних», — йдеться в повідомленні установи.

У Головному центрі спеціального контролю закликали громадян, які могли відчути підземні коливання, повідомити про свої спостереження. Отримані дані допоможуть фахівцям точніше визначити енергетичні параметри сейсмічної події.

Таким чином, землетрус у Закарпатській області мав магнітуду 2,1 і стався на глибині 8 кілометрів. За офіційною класифікацією, такі поштовхи належать до невідчутних.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

У вівторок, 22 вересня, на Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 4,2. Підземні поштовхи сталися в районі Мачухівської громади Полтавського району.

Нагадаємо, у Хмельницькій області в суботу, 19 вересня, зафіксувализемлетрус. Інших подробиць щодо магнітуди та наслідків підземних поштовхів наразі не повідомляється.

Нещодавно на Закарпатті зафіксовано землетрус.

Раніше на Прикарпатті зафіксували слабкий землетрус.

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