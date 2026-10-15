В Закарпатье зафиксировали землетрясение магнитудой 2,1

В Тячевском районе Закарпатской области зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,1 по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 8 километров. По классификации сейсмических явлений, землетрясение относится к неощутимым.

«Зарегистрировано землетрясение в Тячевском районе Закарпатской области магнитудой 2,1 (по шкале Рихтера) на глубине 8 км. По классификации землетрясений оно относится к неощутимым», — говорится в сообщении ведомства.

В Главном центре специального контроля призвали граждан, которые могли ощутить подземные колебания, сообщить о своих наблюдениях. Полученные данные помогут специалистам более точно определить энергетические параметры сейсмического события.

Таким образом, землетрясение в Закарпатской области имело магнитуду 2,1 и произошло на глубине 8 километров. По официальной классификации, такие толчки относятся к неощутимым.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Во вторник, 22 сентября, в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Подземные толчки произошли в районе Мачуховской общины Полтавского района.

Напомним, в Хмельницкой области в субботу, 19 сентября, зафиксировали землетрясение. Других подробностей относительно магнитуды и последствий подземных толчков пока не сообщается.

Недавно в Закарпатье зафиксировали землетрясение.

Ранее в Прикарпатье зафиксировали слабое землетрясение.

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