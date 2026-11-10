Пушко-Цибуляк покинула Счетную палату ради должности в «Центрэнерго»

9 ноября Верховная Рада освободила Елизавету Пушко-Цибуляк от должности члена Счетной палаты. Она покинула пост по собственному желанию после того, как была включена в состав наблюдательного совета «Центренерго». Уже 10 ноября должен начаться конкурс на ее место.

Депутаты поддержали освобождение Пушко-Цибуляк от должности на основании ее личного заявления и заключения Комитета по вопросам бюджета. Для этого было принято постановление № 15220. На следующий день после увольнения, 10 ноября, начинается процедура отбора нового члена Счетной палаты. Первым шагом станет формирование консультативной группы экспертов. Она будет проводить предварительную проверку кандидатов и определять, кто соответствует требованиям для участия в конкурсе.

Такой порядок предусмотрен законодательством. Если член Счетной палаты досрочно покидает должность, а срок его полномочий еще не истек, конкурс на вакантное место должны объявить на следующий день после увольнения. Поэтому парламенту необходимо оперативно запустить процедуру поиска нового кандидата.

Почему Пушко-Цибуляк решила покинуть пост

О намерении досрочно сложить полномочия Елизавета Пушко-Цибуляк сообщила еще 31 марта в комментарии изданию «Главком». Тогда она пояснила, что её отобрали на должность независимого представителя в наблюдательный совет «Центрэнерго». Именно переход на новую должность стал причиной её решения покинуть Счётную палату.

Однако её уход мог создать проблемы для работы этого органа. Из-за ограниченного числа членов Счетная палата рисковала лишиться необходимого кворума — минимального количества участников, необходимого для проведения заседаний и принятия решений.

Впоследствии вопрос об увольнении перешел в парламент. 6 мая в Верховной Раде был зарегистрирован соответствующий проект постановления. Его инициатором стала председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Окончательное решение депутаты приняли 9 ноября.

Что такое Счетная палата и чем она занимается

Счетная палата — это государственный орган, контролирующий использование средств государственного бюджета. Она работает от имени Верховной Рады и проверяет, поступают ли бюджетные средства по назначению и насколько эффективно их расходуют.

Специалисты ведомства проводят финансовые аудиты, проверяют работу государственных учреждений и анализируют использование средств на различные программы и проекты. Если в ходе проверок выявляются нарушения или неэффективные расходы, Счетная палата готовит выводы и рекомендации. Они помогают исправить недостатки и предотвратить подобные проблемы в будущем.

Результаты проверок также могут стать основанием для дальнейших мер со стороны ответственных государственных органов. Поэтому работа Счетной палаты важна не только для парламентского контроля, но и для прозрачного использования денег налогоплательщиков. Деятельность органа регулирует Закон Украины «О Счетной палате». Он определяет её полномочия, порядок работы и правила назначения и увольнения членов.

После увольнения Пушко-Цибуляк парламент должен приступить к отбору нового члена, чтобы заполнить вакантное место. В то же время её переход в наблюдательный совет «Центренерго» стал завершающим этапом истории, о которой чиновница заявила ещё весной. О решении парламента сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

Потребность государственной компании «Центрэнерго» в угле в течение отопительного сезона может составлять от 250 до 400 тысяч тонн ежемесячно, если теплоэлектростанции будут работать на полную мощность.

В государственной энергетической компании ПАО «Центрэнерго» произошла ротация высшего руководства. По решению Фонда государственного имущества Украины и наблюдательного совета Евгений Гаркавый покидает пост исполняющего обязанности генерального директора, а новым руководителем стал Сергей Исаченко.

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