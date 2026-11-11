«Укрзализныця» запускает новый маршрут в Польшу через Житомир и Луцк

«Укрзализныця» запускает новый железнодорожный маршрут в Польшу, который впервые соединит Житомир и Луцк с Холмом.

Продажа билетов на поезд №123/124 по маршруту Киев – Холм началась 11 ноября, а первый рейс запланирован на 20 ноября. Об этом сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на «Укрзализницу». Поезд будет курсировать через день, останавливаясь в Житомире и Луцке, а в польском городе пассажиры смогут удобно пересесть на поезда до Варшавы, Люблина и Познани.

Источник: «Укрзализныця».

АО «Укрзализныця» пополнила свой парк шестью новыми пассажирскими вагонами украинского производства, которые будут курсировать в составе поезда по маршруту Харьков — Перемышль.

Укрзализныця изменила расписание части пригородных поездов.

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