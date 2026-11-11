Апелляцию на приговор к пожизненному заключению за убийство Ирины Фарион будут рассматривать за пределами Львова

Апелляционная жалоба на приговор В'ячеслава Зинченко по делу об убийстве лингвистки Ирины Фарион передадут в суд другой области из-за того, что большинство судей Львовского апелляционного суда уже принимали участие в рассмотрении дела на стадии досудебного расследования.

«Почти все судьи Львовского апелляционного суда уже принимали участие в рассмотрении дела на стадии досудебного расследования, поэтому не могут рассматривать апелляцию», — сообщила дочь погибшей София Особа. В настоящее время ожидается официальное определение юрисдикции другого апелляционного суда, который продолжит рассмотрение дела.

Источник: общественный вещатель со ссылкой на пост Софии Особы в Facebook.

Вячеслав Зинченко, которого 1 октября признали виновным в убийстве лингвистки Ирины Фарион и приговорили к пожизненному заключению, подал апелляционную жалобу. Она поступила в суд 3 ноября.

Правоохранительные органы пока не установили возможных заказчиков убийства лингвистки и общественной деятельницы Ирины Фарион. Также следствие не выявило лиц, которые могли сотрудничать с осужденным Вячеславом Зинченко или быть его последователями.

Дочь лингвистки Ирины Фарион София Особа назвала историческим приговор Вячеславу Зинченко, которого приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство её матери. Также София Особа рассказала, куда планирует направить 5 млн грн, которые должен выплатить осужденный.

Защита Вячеслава Зинченко, приговоренного к пожизненному лишению свободы за убийство лингвистки Ирины Фарион, подает апелляцию на решение Шевченковского районного суда Львова. Адвокат Татьяна Мусихина заявила 1 октября о полной фальсификации дела и настаивает на невиновности подзащитного.

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