针对雅切斯拉夫·津琴科在语言学家伊琳娜·法里昂遇害案中所获判决提出的上诉，亚切斯拉夫·津琴科在语言学家伊琳娜·法里昂谋杀案中的判决提出的上诉，将移交至其他地区的法院审理，原因是利沃夫上诉法院的大多数法官此前已参与了该案的庭前调查阶段。

“利沃夫上诉法院几乎所有法官都曾参与过该案的预审阶段审理，因此无法审理此项上诉，”遇害者之女索菲娅·奥索巴表示。 目前，正在等待官方确定由另一家上诉法院行使管辖权，该法院将接手继续审理此案。

来源：公共广播公司，援引索菲娅·奥索巴在Facebook上的帖子。

10月1日被认定犯有谋杀语言学家伊琳娜·法里翁罪并被判处终身监禁的维亚切斯拉夫·津琴科已提出上诉。该上诉于11月3日提交至法院。

目前，执法部门尚未查明语言学家兼社会活动家伊琳娜·法里翁遇害案的幕后指使者。此外，调查也未发现任何可能与被判刑的维亚切斯拉夫·津琴科合作或为其追随者的人员。

语言学家伊琳娜·法里翁的女儿索菲娅·奥索巴称，维亚切斯拉夫·津琴科因谋杀其母亲被判处无期徒刑的判决具有历史意义。 此外，索菲娅·奥索巴还透露了计划如何处置被判刑者需支付的500万格里夫纳。

因谋杀语言学家伊琳娜·法里翁而被判处无期徒刑的维亚切斯拉夫·津琴科的辩护律师，已就利沃夫谢甫琴科区法院的判决提起上诉。 辩护律师塔季扬娜·穆西希娜于10月1日声明本案完全是捏造的，并坚称其当事人无罪。

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