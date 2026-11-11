政府拨款近20亿格里夫纳用于社区基础设施重建——科雷茨基

乌克兰内阁通过了关于为地区基础设施提供额外资金的决定。政府已拨款18亿格里夫纳，用于在全国各地实施113个项目。

学校、医院和避难所：资金将流向何处

据科雷茨基称，这笔资金来自国家区域发展基金。其中大部分项目将涉及教育领域。

具体而言，资金将用于学校和幼儿园的修缮、食堂的翻新以及避难所的建设。

此外，资金还将用于满足医疗行业的需求，包括医院和康复科的修缮，特别是为军人提供救治的医疗机构。

“今天在政府会议上，我们从国家区域发展基金中额外拨款18亿格里夫纳。这笔资金将用于在全国范围内实施113个项目。 其中大部分用于教育领域，包括学校和幼儿园的修缮、食堂的翻新以及防空掩体的建设，”总理表示。

供水管道与能源独立：其他资金投入方向

部分资金将用于供水系统的现代化改造。具体而言，计划建设新的输水管道、取水口和污水处理设施。

另一个方向是提高能源效率。已安排资金用于建筑保温和安装独立电源。

科雷茨基强调，待资助项目的清单是由各地方社区自行确定的。决策过程充分考虑了这些社区的优先需求。

总理谢尔盖·科雷茨基在其Telegram频道发布的消息中提到了这一点。



科雷茨基就降低征兵年龄的问题发表了评论。

议会通过了一系列法律，以履行对国际伙伴的承诺。

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