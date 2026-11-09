Корецький прокоментував проблему зменшення віку мобілізації

0:00 / 0:00

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький у відповідь на петицію про зменшення граничного віку мобілізації до 55 років повідомив, що це потребує комплексного підходу з обов'язковим урахуванням безпекової ситуації в країні та реальних потреб Сил оборони.

За його словами, Міністерство оборони України наразі опрацьовує законодавчі зміни щодо вдосконалення порядку проходження військової служби під час дії воєнного стану, зокрема стосовно уточнення термінів її проходження та підстав для звільнення. Очільник уряду додав, що порушені у петиції ініціативи будуть додатково розглянуті під час опрацювання цих нормативно-правових правок.

Про це йдеться у відповіді Корецького на петицію.

Міністерство оборони України розглядає можливість перегляду висновків військово-лікарських комісій (ВЛК), на підставі яких окремі військовозобов’язані отримали статус непридатних до служби або оформили інвалідність.

Конституційний Суд України відмовився запроваджувати умовно-дострокове звільнення для людей, засуджених до довічного ув’язнення, а також осіб, які вбили кількох людей. Відповідна можливість мала б дозволити їм вийти на волю для проходження військової служби.

Читай нас у