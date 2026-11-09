Korecki wypowiedział się na temat kwestii obniżenia wieku poboru do wojska
Premier Ukrainy Serhij Korecki, odpowiadając na petycję dotyczącą obniżenia górnej granicy wieku mobilizacji do 55 lat, poinformował, że wymaga to kompleksowego podejścia, z obowiązkowym uwzględnieniem sytuacji bezpieczeństwa w kraju oraz rzeczywistych potrzeb Sił Obronnych.
Jak powiedział, Ministerstwo Obrony Ukrainy opracowuje obecnie zmiany legislacyjne mające na celu udoskonalenie zasad odbywania służby wojskowej w czasie stanu wojennego, w szczególności w zakresie doprecyzowania terminów jej odbywania oraz podstaw zwolnienia. Szef rządu dodał, że inicjatywy poruszone w petycji zostaną dodatkowo rozpatrzone podczas opracowywania tych zmian normatywno-prawnych.
Informacja ta zawarta jest w odpowiedzi Koreckiego na petycję.
Ministerstwo Obrony Ukrainy rozważa możliwość ponownego rozpatrzenia orzeczeń wojskowo-lekarskich komisji (WLC), na podstawie których niektórzy podlegający obowiązkowi wojskowemu otrzymali status osób niezdolnych do służby lub uzyskali orzeczenie o niepełnosprawności.
Trybunał Konstytucyjny Ukrainy odmówił wprowadzenia warunkowego przedterminowego zwolnienia dla osób skazanych na dożywocie, a także dla osób, które zabiły kilka osób. Taka możliwość pozwoliłaby im wyjść na wolność w celu odbycia służby wojskowej.