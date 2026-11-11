Zastępczyni szefa Biura Prezydenta Iryna Wereszczuk wezwała, by nie liczyć na szybkie zakończenie wojny i kierować się rzeczywistymi działaniami Rosji.

Jak powiedziała, Rosja nadal zwiększa produkcję rakiet i dronów.

Podczas forum „Obrona całościowa: od koncepcji do działań” urzędniczka poradziła Ukraińcom, aby z wyprzedzeniem zadbali o zapasy wody i artykułów pierwszej potrzeby.

Wezwała również do pomocy samotnym sąsiadom oraz osobom, które nie są w stanie samodzielnie przygotować się na ewentualne trudności.

Źródło: Iryna Wereszczuk (forum „Obrona całościowa: od koncepcji do działań”)

Przypomnijmy, że 5 listopada rano w trzech dzielnicach Kijowa wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.

4 listopada w Kijowie całkowicie przywrócono dostawy wody. Ciśnienie w sieciach wodociągowych zostało już ustabilizowane, a wszystkie stacje pompowe miasta powróciły do normalnego trybu pracy.

Rząd przekaże Kijowowi 10 dodatkowych generatorów w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy sieci wodociągowej podczas przerw w dostawach energii elektrycznej. Kolejne 21 rezerwowych źródeł zasilania otrzyma 12 gmin w innych regionach Ukrainy.

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