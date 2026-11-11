Верещук закликала українців готуватися до затяжної війни та запасатися водою

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Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук закликала не розраховувати на швидке завершення війни та орієнтуватися на реальні дії Росії.

За її словами, РФ продовжує нарощувати виробництво ракет і безпілотників.

Під час форуму «Всеохопна оборона: від концепції до дій» посадовиця порадила українцям завчасно подбати про запаси води та речей першої необхідності.

Також вона закликала допомагати самотнім сусідам і людям, які не можуть самостійно підготуватися до можливих труднощів.

Джерело: Ірина Верещук (форум «Всеохопна оборона: від концепції до дій»)

Нагадаємо, що 5 листопада вранці у трьох районах Києва запровадили екстрені відключення світла.

4 листопада у Києві повністю відновили водопостачання. Тиск у водопровідних мережах уже стабілізували, а всі насосні станції міста повернулися до звичайного режиму роботи.

Уряд передасть Києву 10 додаткових генераторів для забезпечення безперебійної роботи водоканалу під час відключень електроенергії. Ще 21 резервне джерело живлення отримають 12 територіальних громад в інших регіонах України.

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