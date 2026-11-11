Верещук призвала украинцев готовиться к затяжной войне и запасаться водой

Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук призвала не рассчитывать на скорейшее завершение войны и ориентироваться на реальные действия России.

По её словам, РФ продолжает наращивать производство ракет и беспилотников.

Во время форума «Всеобъемлющая оборона: от концепции к действиям» чиновница посоветовала украинцам заранее позаботиться о запасах воды и предметов первой необходимости.

Также она призвала помогать одиноким соседям и людям, которые не могут самостоятельно подготовиться к возможным трудностям.

Источник: Ирина Верещук (форум «Всеобъемлющая оборона: от концепции к действиям»)

Напомним, что утром 5 ноября в трёх районах Киева ввели экстренные отключения света.

4 ноября в Киеве полностью восстановили водоснабжение. Давление в водопроводных сетях уже стабилизировали, а все насосные станции города вернулись к обычному режиму работы.

Правительство передаст Киеву 10 дополнительных генераторов для обеспечения бесперебойной работы водоканала во время отключений электроэнергии. Еще 21 резервный источник питания получат 12 территориальных общин в других регионах Украины.

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