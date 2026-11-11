Ukraina znalazła sposób na obejście ograniczeń dotyczących wykorzystania systemu Starshield nad terytorium Rosji – Fire Point

Ukraiński producent uzbrojenia Fire Point wezwał firmę SpaceX do rozszerzenia zasięgu wojskowej sieci satelitarnej Starshield poza terytorium Ukrainy. Przedstawiciele firmy podkreślili, że wykorzystują ten system wyłącznie do celów wojskowych.

„Gdybyśmy mieli możliwość rozszerzenia licencji Starshield nie tylko na terytoria tymczasowo okupowane, ale także nieco dalej, na przykład o 200–300 kilometrów, mogłoby to znacząco wpłynąć na sposób, w jaki Ukraina przeciwstawia się atakom balistycznym Rosji na ludność cywilną” – oświadczyła w rozmowie z gazetą dyrektor generalna Fire Point, Iryna Terekh.

Podkreśliła, że Ukraina wykorzystuje system Starshield wyłącznie do celów wojskowych. Licencję na jego użytkowanie wydaje i kontroluje Ministerstwo Obrony Ukrainy. Działa ona podobnie jak certyfikat użytkownika końcowego, który gwarantuje nadzór państwowy.



Terekh wyjaśniła, że ograniczenie wykorzystania systemu Starshield wyłącznie do tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy, choć pomaga Kijowowi, nie rozwiązuje jednak głównego problemu – namierzania celów na terytorium Rosji. To właśnie z tych regionów wróg wystrzeliwuje większość swoich rakiet balistycznych.

„Ważne jest, aby zrozumieć, że życie setek i tysięcy Ukraińców faktycznie zależy od jednej decyzji politycznej, która nie wyrządzi większej szkody administracji USA” – podkreśliła Terekh.

Poinformowała, że firma Fire Point znalazła już obejście pozwalające przeciwdziałać amerykańskim ograniczeniom dotyczącym wykorzystania systemu Starshield przez Ukrainę. Dodaje jednak, że rozwiązanie to zapewnia jedynie 15–20 procent możliwości systemu Starshield. Terech nie ujawniła, o jakie dokładnie obejście chodzi:



„Staramy się wycisnąć z tego rozwiązania obejściowego maksimum. Nie może ono jednak zastąpić Starshield jako pełnoprawnej alternatywy ani pod względem ceny, ani skalowalności”.

Terech skomentowała również stworzenie przez Ukrainę rakiety balistycznej FP-7 o zasięgu do 250 km. Według Terech rakieta ta przeszła już pierwsze testy bojowe.

„Przeprowadziliśmy nasz pierwszy start z pola walki. Zebraliśmy bardzo wiele przydatnych danych. Wprowadziliśmy pewne ulepszenia i przygotowujemy się do kolejnego. Myślę, że będzie to ostatnia część programu testów, a wtedy będziemy gotowi podpisać umowę i rozpocząć produkcję seryjną” – powiedziała Terekh.

Jeśli chodzi o rakietę balistyczną FP-9, której zasięg wynosi do 850 km, to według słów Terekh jej pierwsze testy bojowe mają się odbyć jeszcze przed końcem tego roku.

Informację tę podaje serwis Breaking Defense, powołując się na dyrektora generalnego firmy.



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