Министерство цифровой трансформации подготовило проект постановления Кабмина о создании украинского корпуса данных.

Его будут использовать для обучения и тестирования крупных языковых моделей ИИ с учетом украинского языка, культуры и истории.

В базу планируется включить тексты, литературные произведения, научные исследования, документы и архивные материалы. Предоставлять их смогут государственные органы, библиотеки, архивы, научные учреждения и учебные заведения.

Доступ к корпусу будет бесплатным для разработчиков с подтвержденным опытом работы с языковыми моделями — исключительно для обучения и тестирования ИИ. В то же время доступ не будет предоставляться компаниям с российским капиталом, лицам, подпадающим под санкции, и организациям, работающим в России или Беларуси.

После вступления постановления в силу Минцифры должен создать корпус данных в течение трех месяцев.

Источник: народный депутат Смаглюк

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